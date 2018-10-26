«Люкс ФМ» очолило рейтинг радіостанцій у Львові

Радіо "Люкс ФМ" мовить у Львові із 1994 року на частоті 104,7

Згідно з результатами дослідження однієї з провідних світових компаній з дослідження ринків і ринкової інформації Kantar TNS, радіо «Люкс ФМ» є абсолютним лідером радіослухання у Львові. Протягом останнього півріччя станція суттєво випереджає інші за показниками Reach і AQH.

Протягом останнього півріччя станція є першою за показниками Reach (аудиторія радіостанції за тиждень в тисячах людей) і AQH (середня кількість людей, які слухають конкретну станцію протягом середнього 15-хвилинного інтервалу).

Упродовж тижня «Люкс ФМ» слухає чверть мільйона львів’ян, а саме, за даними останньої хвилі Kantar TNS, ця цифра сягає 252 808 людей.

Дослідження також дало змогу отримати портрет слухача радіо «Люкс ФМ». Виявилось, що в аудиторії радіо більше жінок аніж чоловіків – 55% і 45% відповідно.

Вдалось також з’ясувати рівень доходу слухачів радіо «Люкс ФМ». 16% слухачів «Люкс ФМ» вказали, що у них високий дохід, 50% - вище середнього і 26% - середній.

Дослідження RadioResearch проводиться компанією «Kantar TNS в Україні» методом комп’ютеризованого телефонного опитування слухання за вчорашній день Day after recall CATI (DAR CATI) на замовлення міжгалузевого індустріального об’єднання «Радіокомітет». Опитування проводиться серед населення міст України чисельністю 50 тисяч і більше, у віці 12-65 років. Дані поточної хвилі дослідження у Львові DAR 2018 w2+w3 Lviv Extended охоплюють період з 16 квітня по 30 вересня 2018 року. Вибірка склала 819 респондентів.

Радіо «Люкс ФМ» працює у Львові із 1994 року на частоті 104.7.