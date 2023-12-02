Скульптура Скорботного Христа з каплиці Боїмів повернулась до Львова після реставрації та виставки у Варшаві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Галереї мистецтв Тарас Возняк.

«І ось Скорботний Христос напередодні Різдва повернувся до Львова чекати завершення війни, щоб знову зайняти місце на куполі Каплиці Боїмів», – написав він.

Зараз скульптура перебуває у музеї Пінзеля (колишній костел монастиря Кларисок), що є підрозділом Галереї мистецтв. У музеї обіцяють, що львів’яни зможуть зблизька побачити скульптуру, як це було на виставці у Варшаві, проте точної дати т місця не повідомляють.

Скульптура повернулась до Львова після реставрації та виставки у Варшаві (фото Тараса Возняка)

Нагадаємо, у жовтні 2023 року У Варшаві (галерея Okno na kulture) за участі Міністерства культури та фонду Полоніка проходила виставка «Те, чого не видно. За лаштунками консерваційних робіт скульптури Скорботного Ісуса Христа з каплиці Боїмів у Львові». Окрім самої фігури можна було побачити архівні фотографії, документацію та презентацію сучасних технологій, як 3D-сканування та відео, яке демонструє не лише лазерне очищення, а й шлях скульптури з висоти майже 30 м до рівня підлоги в консерваційній майстерні.

Найбільший інтерес, очевидно, представляє сама скульптура, яку вперше в історії можна побачити зблизька, що зазвичай неможливо. Фігура Скорботного Христа увінчує купол каплиці Боїмів, однієї з найцінніших пам’яток міста, висота якої приблизно 30 м. Зазвичай скульптуру можна побачити лише здалеку. Тим можна пояснити неправильні пропорції, зумовлені тим, що скульптура була створена для огляду здалеку, знизу.

Скульптуру вперше в історії можна побачити зблизька (фото Тараса Возняка)

Нагадаємо також, що Скорботного Христа вперше за 400 років зняли з купола каплиці у 2021 році для реставрації. Згодом, через повномасштабне вторгнення Росії, увесь скульптурний декор каплиці був захищений та зараз він є недоступним для глядачів. (проте оглянути інтер’єр можна). Пізньоренесансна каплиця Боїмів, одна із найцінніших пам’яток Львова, була збудована у 1609-1611 рр. на замовлення Єжи Боїма, угорського торговця сукном зі Львова, міського радника та секретаря короля Стефана Баторія. З 1969 року каплиця є філією Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Після перемоги скульптура повернеться на своє місце на куполі каплиці.