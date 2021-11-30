Сьогодні, 30 листопада, із родинної каплиці Боїмів демонтували статую Скорботного Христа. Перед зняттям фігуру зважили, відтак обережно спустили вниз. Через те, що спецваги показали майже 280 кг, довелось викликати великий кран.

«Скульптура несподівано важка, у сидячому положенні її "зріст" – близько 160 см. Пригадую, коли були червневі буревії, то я бігала сюди, аби подивитися, чи Христос цілий. Адже за ним ще стояв дерев’яний хрест, він працював, як парус. І була велика небезпека, що все через західний вітер може похилитися та впасти. Враження, ніби статуя стояла на чесному слові й молитвах. Насправді їй бракує однієї руки та частини черепа, тому її давно треба реставрувати», – розповіла начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Зазначимо, два інші елементи – хрест і німб – демонтували раніше, зараз із ними в майстернях працюють фахівці. Після реставрації Христа, який сидить у Гетсиманському саду, теж повернуть на верхівку усипальниці.

Додамо, частину грошей для оновлення скульптури Христа під час мистецького аукціону зібрав Інститут банківської справи, решту виділяє фундація «Полоніка».

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