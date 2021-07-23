Каплиця Боїмів - пам'ятка пізнього Ренесансу у центрі Львова

У ніч із четверга на п’ятницю, 23 липня, невідомі пошкодили підвіконний пілястр із зображенням лева на каплиці Боїмів. Камінь довелося повністю демонтувати. Про пошкодження пам'ятки у себе на сторінці у Facebook повідомила керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко.

«Тепер каплиця Боімів буде якийсь час без одного лева: вночі вандали відкололи одну підвіконну пілястру і обгадили вхідні двері. Лев збережений і чекатиме на реставрацію», – написала Лілія Онищенко.

Пілястра відійшла від стіни

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET Лілія Онищенко, невідомі понищили один із пілястрів, які розташовані по обидва боки від входу в каплицю. За її словами, ймовірно, по каменю стрибали зверху. Пошкодження зранку виявила працівниця пані Ірина, яка проводить там екскурсії.

«Це пілястр (Пілястра, також пілястр або пілястер — плаский вертикальний прямокутний у плані виступ на поверхні стіни або стовпа. - ред.), який розташований справа від входу. Можливо, по цьому каменю, який вставлений в нішу, стрибали зверху. Бо він відійшов від стіни. Добре, що не впав, бо міг розбитися. Також вхідна брама до каплиці була обмащена фекаліями. Ми звернулися до поліції. Там є камери муніципалів, сподіваємося, що поліція з'ясує, хто це зробив», – розповіла Лілія Онищенко.

Камінь із зображенням морди лева наразі перенесли у каплицю

За її словами, каплицю повністю планують відреставрувати зовні. Але роботи не починали через підготовку й погодження документації. Тепер хочуть пришвидшити процес та розпочати роботи ще цього року. Першочергово візьмуться за реставрацію скульптури сидячого Ісуса Христа, яка увінчує каплицю.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що до них повідомлення надійшло у п’ятницю, 23 липня, близько 11:00, Наразі проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють обставини та особи причетних. Вирішується питання правової кваліфікації.

Каплиця Боїмів — пам'ятка архітектури пізнього Ренесансу. Розташована на пл. Катедральній, 1 в центральній історичній частині Львова, яка внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля зведена в 1609–1615 роках (за іншими даними у 1606–1615 роках) над фамільним гробівцем родини львівських патриціїв угорського походження Боїмів. Вона єдина, яка збереглася з шести каплиць давнього кладовища, яке існувало при катедрі до кінця ХVIII ст.

Каплиця збудована з вапняку. Фасадна стіна прикрашена суцільним кам’яним різьбленням на тему Страстей і фігурами святих Петра і Павла. Із 1969 року споруда є окремим відділом Львівської картинної галереї. На сьогодні вона є відкритою для відвідувачів, тут проводять екскурсії.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2017 року браму каплиці відреставрували. Для її відновлення везли метал 200-річної давнини з Німеччини. У 2018 році провели збір коштів для реставрації скульптури сидячого Ісуса Христа, яка увінчує каплицю. Під час «Аукціону надій» студенти університету банківської справи зібрали 250 тис. грн.