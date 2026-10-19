Скульптури перевірили реставратори

У Львові оглянули скульптури фонтанів Адоніса та Нептуна на площі Ринок, які на початку повномасштабного вторгнення захистили від можливих пошкоджень під час російських обстрілів. Серйозних нових руйнувань фахівці не зафіксували, однак помітили, що тріщини на руках обох скульптур стали глибшими. Про підсумки перевірки у понеділок, 19 жовтня, розповіли в Офісі охорони культурної спадщини.

Зокрема, на скульптурі Нептуна поглибилася тріщина на руці. В Адоніса раніше відламалася рука, що тримала спис. Фрагмент вдалося зберегти: його разом зі списом демонтували та передали на зберігання.

За висновками фахівців, поглиблення тріщин не пов’язане із захисними конструкціями. Серед можливих причин – наслідки реставраційних робіт 1980-х років, вплив вологи й перепадів температур, а також вібрації від руху трамваїв на площі. Під час реставрацій понад 30 років тому використовували портландцемент. Цей матеріал негативно впливає на вапняк, з якого виготовлені скульптури, і може сприяти руйнуванню каменю, пояснюють фахівці.

фото ЛМР

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До кінця 2026 року фахівці планують оглянути ще дві скульптури фонтанів на площі Ринок – Діани, розташованої на південно-східному розі площі, та Амфітрити на північно-західному. Моніторинг стану кам’яних пам’яток проводять щороку, щоб вчасно виявляти зміни та визначати, яких заходів потребує їхнє збереження.

Окрім фонтанів на площі Ринок, у місті дбають про збереження інших архітектурних і мистецьких об’єктів. Улітку 2025 року фахівці обстежили скульптури балюстради сходів до собору Святого Юра. Їх обробили мікробіоцидним розчином і вкрили захисною супердифузійною мембраною.

У вересні 2026 року перевірили захист вікон і вітражів Латинського кафедрального собору на площі Катедральній, 1. Під час робіт старі захисні конструкції замінили.