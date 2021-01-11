SkyUp відкриє рейси з трьох міст України в Лодзь

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на відкриття трьох нових рейсів України в Польщу. Про це йдеться у наказі Державіаслужби від 6 січня, повідомляє lowcost.ua.

SkyUp отримала право на виконання польотів в Лодзь одразу з трьох українських міст:

Київ – Лодзь – 4 рейси на тиждень

Львів – Лодзь – 2 рейси на тиждень

Харків – Лодзь – 2 рейси на тиждень

Авіакомпанія зможе виконувати рейси з 26 березня 2021 року. На сайті авіакомпанії наразі відсутня інформація про нові рейси та немає можливості забронювати квитки.

Раніше українські авіакомпанії та європейські лоукостери не виконували прямих рейсів з України в Лодзь.

Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія SkyUp літає зі Львова до 13 міст Європи. Лодзь буле першим напрямком SkyUp у Польщу.