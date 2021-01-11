Авіакомпанія SkyUp відкриє новий рейс зі Львова у Лодзь
Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до Лодзя
Економіка — Катерина Родак, сьогодні, 12:310
SkyUp відкриє рейси з трьох міст України в Лодзь
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на відкриття трьох нових рейсів України в Польщу. Про це йдеться у наказі Державіаслужби від 6 січня, повідомляє lowcost.ua.
SkyUp отримала право на виконання польотів в Лодзь одразу з трьох українських міст:
Київ – Лодзь – 4 рейси на тиждень
Львів – Лодзь – 2 рейси на тиждень
Харків – Лодзь – 2 рейси на тиждень
Авіакомпанія зможе виконувати рейси з 26 березня 2021 року. На сайті авіакомпанії наразі відсутня інформація про нові рейси та немає можливості забронювати квитки.
Раніше українські авіакомпанії та європейські лоукостери не виконували прямих рейсів з України в Лодзь.
Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія SkyUp літає зі Львова до 13 міст Європи. Лодзь буле першим напрямком SkyUp у Польщу.
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