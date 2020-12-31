SkyUp отримала дозвіл на виконання 11-ти нових рейсів

Український лоукостер SkyUp планує відкрити прямий рейс зі Львова до німецького Мюнхена. 30 грудня Державіаслужба видала авіакомпанії відповідний дозвіл на польоти.

Як повідомляє сайт Avianews, дозвіл починає діяти з 1 січня 2021 року на необмежений термін. Рейси планують виконувати двічі на тиждень. Сама авіакомпанія рейс Львів - Мюнхен ще не анонсувала, тож наразі не відомий розклад рейсів та вартість квитків.

Загалом SkyUp отримала дозвіл на виконання 11-ти нових рейсів: із Києва до Лондона, Марселя, Острави, Брно, Подгориці, Гамбурга, Нюрнберга та Ганновера; із Запоріжжя – в Берлін; зі Львова та Одеси – в Мюнхен.

Нагадаємо, що ZAXID.NET склав перелік усіх авіарейсів зі Львова, які виконуватимуть у зимовий період. Актуальні умови в’їзду та транзиту для українців до усіх країн світу, зумовлені пандемією, можна переглянути на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ. Крім того, українцям, які планують подорож за кордон, рекомендують реєструватися в системі ДРУГ.