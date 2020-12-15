Рейси виконуватимуть двічі на тиждень

Авіакомпанія airBaltic влітку планує відновити прямі рейси зі Львова в Ригу. Квитки з 4 червня по 23 жовтня вже доступні в системі бронювання. Їх вартість починається від 118 євро в один бік. Про це інформує прес-служба авіакомпанії.

Рейси почнуть виконувати з 4 червня 2021 року двічі на тиждень – у п’ятницю і неділю. Літак вилітатиме зі Львова о 4:55 та прибуватиме до Риги о 5:25 за місцевим часом. Виліт із Риги запланований на 23:30. У Львів літак прилітатиме о 1:00.

Зазначимо, що латвійська авіакомпанія airBaltic почала літати зі Львова до Риги 2 квітня 2019 року. Тоді рейси виконували чотири рази на тиждень. Утім на початку пандемії рейси скасували.

Нагадаємо, що ZAXID.NET склав перелік усіх авіарейсів зі Львова, які виконуватимуть у зимовий період. Актуальні умови в’їзду та транзиту для українців до усіх країн світу, зумовлені пандемією, можна переглянути на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ. Крім того, українцям, які планують подорож за кордон, рекомендують реєструватися в системі ДРУГ.