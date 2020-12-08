Wizz Air відновить рейси зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце та Вільнюса

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з трьох міст України до європейських міст. Перевізник планує виконати перші рейси ще цього року, а у разі їх скасування запропонує клієнтам ваучери або повернення коштів.

Як повідомили у прес-службі авіакомпанії, у грудні 2020 року Wizz Air відновить перельоти зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса. Окрім того, авіакомпанія відновить рейси з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; а також із Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

У прес-службі авіаперевізника також повідомили, що через карантинні обмеження будуть відкладати окремі рейси. При цьому пасажири отримають 120% компенсацію за придбані квитки.

«Якщо авіакомпанія змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120% компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу. Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування - Wizz Air зобов'язується надати його впродовж 30 днів з моменту отримання запиту на компенсацію тим самим методом, яким було здійснено оплату. Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування», – пояснили у прес-службі Wizz Air.

Окрім того, Wizz Air пропонує 50% знижки на окремі рейси, заброньовані впродовж 8 грудня на wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Пропозиція застосовується до рейсів, що виконуватимуться до 15 січня 2021 року включно.

Нагадаємо, що авіакомпанія Wizz Air, як і низка інших перевізників, скасувала більшість своїх рейсів з українських міст через карантинні обмеження в Європі та Україні. Повноцінно відновити рейси авіакомпанія планує у квітні 2021 року. Зараз українці можуть подорожувати лише у тій країни, які відкрили для України кордони і входять до «зеленої зони» МОЗ.