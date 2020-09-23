WizzAir відновлює польоти до Братислави з львівського аеропорту

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси з України до Словаччини. З 2 жовтня лоукостер відновлює регулярні рейси зі Львова до Братислави.

У середу, 29 вересня, прес-служба авіакомпанії повідомила про відновлення польотів між Україною і Словаччиною. У системі бронювання авіакомпанії уже доступні квитки до Братислави. Wizz Air літатиме зі Львова до Братислави і назад двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Вартість квитка в одну сторону – від 460 грн в одну сторону.

У прес-службі Wizz Air зазначають, що рейси можуть скасувати знову, якщо МОЗ України виключить Словаччину із «зеленої» карантинної зони.

«Відновлення перельотів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити Словаччину зі списку країн «зеленої» зони. Якщо її виключають з переліку, виконання рейсів, що з'єднують українські міста з Братиславою, буде відкладено відповідно», – зазначається в прес-релізі авіакомпанії.

Wizz Air скасувала рейси зі Львова до Братислави ще у березні у зв’язку із карантинними обмеженнями. У вересні авіакомпанія скасувала польоти до Ларнаки та Будапешту.