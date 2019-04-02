Латвійська авіакомпанія airBaltic запустила регулярні авіарейси з Риги до Львова

Прямі авіарейси сполученням Львів-Рига працюватимуть чотири рази на тиждень

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 11:253200

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Латвійська авіакомпанія airBaltic запустила регулярні авіарейси з Риги до Львова
фото львівського аеропорту
Компанія airBaltic почала виконувати рейси зі Львова до Риги

В ніч на 2 квітня о 01:40 в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького вперше сів літак латвійської авіакомпанії airBaltic, що виконав перший рейс із Риги до Львова. А вже о 04:20 літак полетів у зворотному напрямку.

Літак Bombardier Dash 8 Q400 традиційно зустріли водяною аркою. Фото зустрічі опублікували на сторінці львівського аеропорту у Twitter.

Літак Bombardier Dash 8 Q400 компанії airBaltic у львівському аеропорту (Twitter аеропорту «Львів»)

Як повідомила у своєму Facebook директорка міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, з Риги до Львова прилетіли 38 пасажирів. Скільки ж пасажирів відлетіли у зворотному напрямку, вона не повідомила.

Нагадаємо, про відкриття авіанапрямку Львів – Рига – Львів компанія airBaltic повідомила у листопаді 2018 року. Рейси на цьому напрямку компанія буде виконувати чотири рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова о 4:30. У зворотному напрямку літатимуть щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Виліт із Риги о 23:45. Час у дорозі – 2 години 50 хвилин.

Як повідомило видання ЦТС, мінімальна ціна квитків на цей напрямок у тарифі «Базовий» складає 49 євро, а в тарифах «Преміум» та «Бізнес» – 115 та 399 євро відповідно.

Додамо, що у жотвні 2018 року угорський лоукостер Wizz Air розпочав виконувати рейси зі Львова до ще однієї балтійської столиці – Вільнюса. На цьому напрямку компанія літає двічі на тиждень.

Загалом із львівського аеропорту доступні 40 регулярних авіанапрямків, з яких два по Україні – це Київ та Ужгород.

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