Латвійська авіакомпанія airBaltic запускає рейс зі Львова до Риги

airBaltic планує запустити рейс зі Львова в Ригу

Латвійська авіакомпанія аirBaltic у 2019 році планує запустити прямий рейс зі Львова до Риги. Перший політ зі столиці Латвії до Львова airBaltic виконає 1 квітня. Львів стане третім містом в Україні в маршрутній мережі латвійського авіаперевізника. Про це повідомляється на сайті Lowcost Avia.

Польоти на напрямку Львів – Рига будуть виконувати чотири рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова о 4:30. У зворотному напрямку літатимуть щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Виліт із Риги о 23:45. Час у дорозі – 2 години 50 хвилин.

На сайті авіакомпанії вже можна купити квитки на рейс до Риги. До прикладу, базовий квиток до столиці Латвії на 2 квітня можна придбати за 64,99 євро. У найдешевшому тарифі Basic в ціну квитка включено перевезення двох одиниць ручної поклажі (55x40x23 cm + 1 предмет 30x40x10 cm).

Зазвичай ціни у airBaltic доволі високі, але інколи бувають розпродажі та знижки.

До слова, зараз AirBaltic виконує регулярні рейси між Києвом і Ригою, а також на сезонній основі літає в Одесу. Отже, Львів стане третім містом в Україні в маршрутній мережі латвійського авіаперевізника.