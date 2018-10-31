Ryanair відкрив три нові європейські авіанапрямки зі Львова

Загалом лоукостер виконуватиме 14 рейсів на тиждень із львівського аеропорту

СуспільствоЮлія Лавришин, 31 жовтня13540

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Ryanair відкрив три нові європейські авіанапрямки зі Львова
фото з Facebook-сторінки львівського аеропорту
Літак Ryanair у львівському аеропорту

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair 31 жовтня розпочала виконувати рейси на ще трьох європейських напрямках зі Львова. Загалом же авіаперевізник здійснюватиме регулярні рейси на п'яти напрямках з міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

О 09:40 з львівського аеропорту злетів літак Ryanair до Варшави (Warsaw Modlin Airport). За інформацією речниці львівського аеропорту Ольги Ковалик, літак з Варшави до Львова був завантажений на 91%, а зі Львова до Варшави – на 88%.

О 10:40 авіаперевізник вперше полетів зі Львова до Дюссельдорфа (Weeze Airport). До Львова він прилетів заповненим на 61%, а зі Львова до Дюссельдорфа – на 88%.

О 14:50 ще один літак Ryanair злетів до Меммінгена (Memmingen Airport). З Меммінгена він прилетів заповнений на 86%, а зі Львова до Меммінгена заповненість рейсу склала 89%.

Нагадаємо також, що напередодні, 30 жовтня, Ryanair вперше виконав рейс Львів – Краків. Літак був заповненим на 84% і 92% на приліт і відліт відповідно. З нагоди початку польотів зі Львова перевізник оголосив продаж квиків на найближчі три місяці за акційними цінами.

А вже у п'ятницю, 2 листопада, авіаперевізник вперше виконає рейс Львів – Лондон (London Stansted Airport).

Рейси на майже усіх напрямках авіакомпанія виконуватиме тричі на тиждень, а до Меммінгена двічі на тиждень: по середах та неділях. Таким чином Ryanair виконуватиме 14 рейсів на тиждень зі Львова.

Літак Wizz Air перед виконанням першого рейсу зі Львова до Братислави (фото з Facebook-сторінки львівського аеропорту)

Нагадаємо також, що 30 жовтня зі Львова до Братислави почав літати ще один лоукост-перевізник – угорська компанія Wizz Air. Це уже восьмий напрямок, який авіакомпанія виконує зі Львова. Також, нагадаємо, Wizz Air анонсував зі Львова ще два нові напрямки – Франкфурт-Хан та Копенгаген.

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