Українська авіакомпанія SkyUp вперше з 2022 року відновила регулярні польоти. Як повідомила її пресова служба, 18 квітня кілька рейсів вирушили з Кишинева, де нині базується компанія, допоки закритий повітряний простір України. Літаки повезли пасажирів до Парижа та Лісабона.

«Це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все», – процитувала пресслужба компанії її гендиректора Дмитра Сєроухова.

Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи, це Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.

SkyUp обрала Кишинів для своєї бази через близькість до України, «що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів».

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах так званого мокрого лізингу (надавали в оренду не лише літаки, але й екіпаж, страхування, технічне обслуговування тощо). Зокрема, літаки SkyUp використовували на рейсах Wizz Air.

У травні 2023 року SkyUp відкрила авіакомпанію в Євросоюзі, її дочірнє підприємство SkyUp MT зареєстроване на Мальті.