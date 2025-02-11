Стипендії для українців розраховані на 1-2 семестри

Словаччина запрошує на навчання студентів з України і надає їм стипендії на бакалаврські, магістерські та аспірантські програми на 2025-2026 навчальний рік. Про це повідомляє МОН.

Уряд Словацької Республіки надає громадянам України:

15 стипендій для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр/магістр (термін навчання від 1 до 10 місяців);

для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр/магістр (термін навчання від 1 до 10 місяців); 6 стипендій для студентів 5 курсу Ужгородського університету кафедри словацької філології , які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний термін навчання – 1 семестр (5 місяців));

для студентів 5 курсу Ужгородського університету , які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний термін навчання – 1 семестр (5 місяців)); 15 стипендій на навчання або проведення науково-дослідних робіт для аспірантів та на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт для викладачів ВНЗ або дослідників (термін – від 1 до 10 місяців);

на навчання або проведення науково-дослідних робіт для аспірантів та на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт для викладачів ВНЗ або дослідників (термін – від 1 до 10 місяців); 10 стипендій на навчання в літній школі з вивчення словацької мови та культури (період проведення – серпень 2025 року).

Подати документи у МОН можна до 1 квітня. Перелік необхідних документів та інші деталі розміщені на сайті Міністерства освіти Словацької Республіки.