Роман Яремчук забив вирішальний мʼяч збірної у ворота словаків

Збірна України перемогла збірну Словаччини в матчі другого туру групи Е на чемпіонаті Європи 2024. Програючи 0:1 у другому таймі українцям вдалося відігратися та вийти вперед завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука. Тепер підопічні Сергія Реброва мають три очки в активі – як ті ж словаки та румуни, яким українці поступилися в першому турі.

Словаки захопили ініціативу від початку матчу. Уже на 10 хвилині в них був прекрасний гольовий момент, який завершився двома сейвами Анатолія Трубіна. На 13 хвилині Володимир Бражко спробував вдарити здалеку – прямо в руки словацькому воротарю.

На 17 хвилині Анатолій Трубін зробив ще один сейв після штрафного удару, за кілька миттєвостей Словаччина все ж відкрила рахунок – Іван Шранц вдало замкнув подачу головою після вкидання з-за бокової. Удар був дуже зблизька, у Трубіна шансів парирувати його не було.

У кінці перших половини години матчу пробити ворота суперника намагалися Артем Довбик, Михайло Мудрик та Андрія Ярмоленко, проте невдало. Ще через кілька хвилин після динамічної і технічної атаки Олександр Тимчик влучив у каркас воріт.

Взагалі в порівнянні з першим матчем проти румунів сьогодні в українських футболістів видно було більше бажання, натхнення та старання забити гол, хоч на рахунок це і не впливало. У кінці першого тайму Олександр Зінченко потужно пробив зі штрафного, але воротар словаків був там, де треба. Після цього в атаку вибігли футболісти збірної Словаччини – і Трубін записав на свій рахунок ще годин красивий сейв.

У другому таймі українці не полишили спроб зрівняти рахунок, і на 54 хвилині їм це вдалося, розігнавши швидку атаку: Микола Шапаренко успішно завершує простріл від Олександра Зінченка. На куражі українська збірна проводить ще кілька атак хвиля за хвилею, які дуже загострюють ситуацію біля воріт суперника, проте ще один голом не завершуються.

На 67 хвилині на поле замість Артема Довбика вийшов Роман Яремчук, який на 80 хвилині після зрячої передачі Шапаренка вивів збірну України вперед – словацький захисник намагався врятувати ситуацію, проте виносив мʼяч вже після того, як він перетнув лінію воріт. Рахунок на табло так і залишився 2:1 на користь збірної України, яка тепер має три очки так само, як збірні Словаччини та Румунії.

Якщо в іншому матчі другого туру групи Е збірна Бельгії переможе збірну Румунії, то всі команди матимуть рівні шанси на вихід у плей-оф і все вирішуватиметься в третьому турі. Нагадаємо, що в першому турі бельгійці програли словакам, тоді як наша збірна поступилася збірній Румунії.