Уряд Словаччини не підтримав передачу Україні чергового пакету військової допомоги

Новий уряд Словаччини заблокував передачу Україні 14-го пакету військової допомоги. Його підготувало попереднє керівництво міністерства оборони країни. Про це у середу, 8 листопада, повідомило словацьке видання SME.sk.

Військову допомогу Україні мали надати на загальну суму 40,3 млн євро. Передбачалося, що вона складатиметься з чотирьох мільйонів боєприпасів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 ракет для ЗРК «Куб», віськомох мінометів і 1200 мін.

Як повідомляв 1 жовтня 2023 року ZAXID.NET, на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня, перемогла лівоцентристська політична партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською, проросійською позицією.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.

26 жовтня 2023 року новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу.