Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 6 грудня, у травні 2023 року мобілізований солдат-стрілець ЗСУ Сергій Л. після лікування не повернувся у військову частину, а поїхав додому, де проводив час на власний розсуд. У матеріалах справи не вказано, скільки часу обвинувачений був відсутній на службі.

Під час розгляду справи Сергій Л. визнав свою вину, розкаявся, просив суворо не карати та призначити мінімальне покарання.

Суддя Андрій Місінкевич визнав військовослужбовця винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.