Андрій Хливнюк з 2022 року служить у війську

Президент України Володимир Зеленський надав солісту гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку звання заслуженого артиста України. Про це свідчить указ президента, опублікований у середу, 15 липня, з нагоди Дня Української Державності.

Згідно з текстом указу президента №604, 46-річний Андрій Хливнюк отримав звання «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя».

«Присвоїти почесне звання “Заслужений артист України” Хливнюку Андрію Володимировичу — співакові, вокалістові гурту “Бумбокс”», – йдеться у тексті указу.

На момент публікації Андрій Хливнюк не коментував надання йому звання заслуженого артиста України.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Андрій Хливнюк народився в Черкасах 31 грудня 1979 року. 2004 року разом з гітаристом гурту «Тартак» Андрієм Самойло заснував гурт «Бумбокс».

У лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони Києва та опублікував відео, де він зі зброєю в руках співав українську народну пісню «Ой у лузі червона калина». Відео стало вірусним та стало одним із символів українського опору на початку повномасштабної війни Росії проти України.

У серпні 2023 року Андрію Хливнюку присвоїли орден «За мужність» III ступеня.