Конфлікт виник через пісню «Безодня», записану Андрієм Хливнюком у дуеті з Тіною Кароль

Музикант і саундпродюсер Олег Аджикаєв заявив про конфлікт із гуртом «Бумбокс» та співачкою Тіною Кароль через авторські права на пісні з альбому «Таємний код: Рубікон». Частина треків уже зникла зі стримінгових платформ. Про це він повідомив у Тредсі.

За словами Аджикаєва, він є співавтором більшості композицій альбому та саундпродюсером усього релізу (зведення та мастеринг). Він стверджує, що брав безпосередню участь у створенні пісень, які згодом використовувалися комерційно. Зокрема, композицію «Безодня», записану Андрієм Хливнюком у дуеті з Тіною Кароль, включили також до альбому співачки «Найти своих».

Продюсер заявляє, що не отримав належної фінансової винагороди та звітності за використання творів. Через це, за його словами, частину пісень було вилучено зі стримінгових сервісів.

«Це не історія “про образу”. Це історія про те, як використовується чужа робота і як автор залишається без відповіді на просте питання: де його частка. Саме через цей конфлікт використання частини треків зараз зупинене, і вони недоступні на платформах», – написав Аджикаєв.

Саундпродюсер додав, що два роки намагався вирішити конфлікт без розголосу, але отримував лише «постійні маніпуляції і ігнорування».

«Складається враження, що сама модель взаємодії була побудована так, що співавтор фактично усувається від розуміння того, як використовується його ж твір. Я дійсно довго мовчав і намагався вирішити це по-людськи і в рамках закону, але з часом почали проявлятись речі, які виглядають як системна схема, яку зараз просто намагаються прикрити ігноруванням. Саме це і стало причиною, чому питання вийшло в публічну площину», – наголосив він.

Наразі «Бумбокс» публічно не коментував ситуацію та Тіна Кароль заявила, що її команда має всі необхідні договори для використання пісні «Безодня».

«Маємо договірні підтвердження правомірності використання твору “Безодня” в складі альбому , але наша сторона чекає на як найскоріше вирішення конфлікту між опонентами», – йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року стало відомо, що популярна у В’єтнамі співачка Хо Куїнь Хуонг без дозволу переспівала хіти виконавиць Руслани та Тіни Кароль.

Згодом команда Руслани виявила на стрімінгових платформах не лише переспів хіту «Дикі танці», а й ще щонайменше трьох її пісень: «Аркан», «Dance with the wolves», «Скажи мені» й ремікс на «Скажи мені», які Хо Куїнь Хуонг зазначила, як власні оригінальні твори.