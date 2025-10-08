Хо Куїнь Хуонг без дозволу переспівала пісні українських співачок

Популярна у В’єтнамі співачка Хо Куїнь Хуонг без дозволу переспівала хіти виконавиць Руслани та Тіни Кароль. В’єтнамка роками виконує пісні українських співачок. На це звернуло увагу «Суспільне Культура».

На ютуб-каналі в’єтнамської співачки дев’ять місяців тому опублікували відео, на якому вона виконує кавер на пісню Тіни Кароль «Пупсик» під назвою Honey 2. Відео станом на 8 жовтня має понад 20 тис. переглядів. Російськомовна пісня «Пупсик» у виконанні Тіни Кароль вийшла у 2006 році й стала тогочасним хітом. Автори тексту – сама Тіна Кароль та Михайло Некрасов. Українська співачка наголосила, що Хо Куїнь Хуонг порушує авторські права.

«Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень», – написала Тіна Кароль в інстаграмі.

Крім того, на ютуб-каналі Хо Куїнь Хуонг є відео, на якому вона переспівує пісню Руслани Лижичко «Дикі танці». Ця пісня принесла перемогу українці на пісенному конкурсі «Євробачення» у 2004 році. Руслана на інцидент поки що не відреагувала.

Додамо, що відео з виконанням пісень українок на ютуб-каналі в’єтнамської співачки публікуються з 2013 року.

Як зазначає «Суспільне Культура», 44-річна Хо Куїнь Хуонг – одна з найпопулярніших виконавиць у В’єтнамі. У репертуарі співачки 11 студійних альбомів. Крім того, вона брала участь у багатьох місцевих шоу, а зараз є однією із суддів «X-Фактор В'єтнам».