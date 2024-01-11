Христина Соловій у кліпі «Тримай»

Співачка Христина Соловій заявила про намір судитись за незаконне використання її пісні «Тримай» у шоу росіянки Татьяни Навки «Вечори на хуторі біля Диканьки». Татьяна Навка, фігуристка, олімпійська чемпіонка та дружина прес-секретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова, останнім часом займається постановкою масштабних шоу на льоду, на які отримує кошти з держбюджету.

В останньому її проекті, «Вечори на хуторі біля Диканьки» за творами Миколи Гоголя, звучить пісня Христини Соловій «Тримай» та інші українські композиції. Для усіх пісень написано російські тексти. Авторство музики ніде не зазначено.

Про використання пісні стало відомо після того, як у соціальних мережах почали ширитись відео з шоу, де сама Татьяна Навка виконує роль імператриці Катерини II.

«Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє», – написала Соловій на своїй сторінці у Facebook.

Як наголосила співачка, йдеться не про крадіжку однієї пісні, а про присвоєння культурної спадщини українців. Христина також додала, що розуміє: засудити винних буде складно.

Крім пісні Христини Соловій у шоу звучать мелодії «Щедрика» Миколи Леонтовича та «Ніч яка місячна» Михайла Старицького та Миколи Лисенка. Очевидно, з російським текстом.

Виконавцями деяких пісень зокрема стали Ані Лорак і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов. Також серед співаків були Філіп Кіркоров та Грігорій Лепс, що підтримують війну в Україні.

Серед фігуристів – олімпійська чемпіонка Анна Щєрбакова, Каміла Валієва, яка мала проблеми на останніх Олімпійських іграх через допінг, а також дует Вікторія Сініцина/Нікіта Кацалапов, що брали участь у шоу на підртимку війни в Україні 30 березня 2022 року. Також у шоу бере участь Маргарита Дробязко, литовська фігуристка, яку позбавили литовського громадянства та усіх державних нагород саме за участь у шоу Навки.

Крадіжка пісень – не єдина проблема шоу Навки. Зокрема костюми є стилізацією російського народного вбрання із незначним вкрапленням українських елементів. Крім того, уродженка Дніпра Татьяна Навка називає Україну «Півднем Росії».

«З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя Шахріяра ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури! Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури: Пушкін, Чайковський ... і ось тепер Гоголь», – йдеться на сайті льодового шоу.

В одному з інтерв’ю Навка розповіла, що пісню Соловій дав їй послухати її чоловік Дмітній Пєсков, повідомив «Детектор медіа».

До слова, у соцмережах та навіть деяких російських ЗМІ пишуть, що бюджетників змушували купувати квитки на шоу Татьяни Навки.