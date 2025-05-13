Zwyntar планує вирішувати суперечку у суді

Гурт Zwyntar звинуватив студію «Квартал 95» у незаконному використанні пісні «Мексиканець» та назвав це ударом по своїй репутації. Про це музиканти написали на своїй сторінці у Facebook.

10 травня на концерті студія «Квартал 95» використала музику з пісні «Мексиканець» без дозволу гурту та наклав на неї текст. Його учасники вимагають пояснень та планують звернутися до суду.

Музиканти розповіли, що 11 квітня до них зверталася музична редакторка «Кварталу» та Ліги сміху з приводу авторських прав на цю пісню. На що учасники гурту відповіли, що проти використання своєї музики в «естетично та концептуально не близьких проєктах».

Музична редакторка уточнила, чи авторські права належать саму групі та отримала ствердну відповідь. Жоден лейбл не має авторських прав на музику групи.

Скриншот листування гурту з музичною редакторкою «Кварталу 95» та Ліги сміху (фото Facebook)

«Не отримавши дозволу на використання нашої пісні, студія "Квартал 95", посилаючись на ст. 21 закону України "Про авторське право і суміжні права", використала музику з нашої пісні "Мексиканець", назвавши свій "твір" пародією», – зазначили музиканти. Проте вони наголошують, що таке використання творів справді дозволяється, утім із зазначенням імені автора і джерела запозичення. Проте студія на YouTube опублікувала посилання не на офіційний канал Zwyntar, а на якийсь невідомий канал, унеможлививши таким чином блокування відео.

Також музиканти вважають, що пісня, яку на концерті виконав «Квартал 95» жодним чином не підпадає під визначення терміну «пародія» у розумінні закону. Разом з тим студія використала авторську мелодію для комерційного проєкту.

«Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова (які також не є пародією на будь-який інший твір, а є просто окремим авторським текстом). Тобто, ситуація наступна: прикриваючись, начебто, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, Студія 95 квартал використала нашу авторську мелодію. Зазначимо, що дана «пародія» була використана під час комерційного концерту 10 травня 2025 року, від якого студія, напевно, отримала прибуток», – йдеться у повідомленні групи.

«Окремо зазначаємо, що нас неймовірно обурює використання нашої музики в подібних проєктах. Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі», – додають музиканти.

Також Zwyntar наголосив, що пост студія «Квартал95» може вважати претензією на свої дії у досудовому порядку та планує врегульовувати даний спір у суді. Музиканти пропонують кварталівцям зв’язатися з ними та дати пояснення.

Поки що жодних коментарів від студії «Квартал 95» не надходило.