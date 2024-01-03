У новорічному випуску «Вечірнього кварталу» висміяли переселенку зіі Скадовська

У прес-службі «1+1 media» вибачились за номер з програми «Новорічний вечірній квартал», в якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська. У «Вечірньому кварталі» пообіцяли, що номер не буде опублікований на YouTube-канал «1+1 media». Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують й оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. Про це прес-служба заявила у відповіді на запит «Детектора медіа».

«Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок», – йдеться у повідомленні.

Проте відео до цього часу не вилучено з YouTube-каналі «Кварталу».

Також у повідомленні прес-служби наведено коментар студії «Квартал 95». Автори зазначили, що хотіли «показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога».

Натомість, судячи з реакції глядачів, номер досягає діаметрально протилежного ефекту.

Нагадаємо, у новорічному випуску «Вечірнього кварталу», що вийшов в ефір 31 грудня, є відео, у якому акторка Ірина Гатун зображає переселенку з окупованого росіянами Скадовська на Херсонщині, яка переїхала на Закарпаття й намагається розмовляти українською, перекручуючи слова та надаючи їм часом не зовсім пристойного змісту. «Кварталівців» звинуватили у глузуванні над переселенцями та у протиславенню різних регіонів України.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв висловив обурення цим відео та заявив, що поки місто є тимчасово окупованим, його мешканці заслуговують на підтримку, а не насмішки. записав відео з обуренням у відповідь на жарт від студії «Квартал 95».