29 січня телеканал «1+1» транслював минулорічний випуск Студії «Квартал 95» із невдалим жартом про Ірину Фаріон

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин-Особа написала заява у поліцію через знущальний жарт Студії «Квартал 95» про її вбиту матір. Йдеться про трансляцію минулорічного випуску «Кварталу 95», який в ефірі 29 грудня транслював телеканал «1+1». В одному з номерів шоу батьки обговорюють дівчину свого сина, яка є блогеркою TikTok. Батьки засуджують заняття дівчини, а один з них каже: «Якби Арестович і Фаріон були разом, оце було б їхньою донькою».

На невдалий жарт відреагував голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Можна мати політичних опонентів, критикувати і навіть іронізувати над ними. Але те, що витворила Студія Квартал 95 – абсолютно поза межами моралі і людяності», – заявив Тягнибок та додав, що вимагає вибачень від «Кварталу 95».

«Адвокат Софії вже скерувала заяву з вимогою покарати винних, вибачитися та домогтися видалення всіх знущальних матеріалів про Ірину Фаріон у публічному просторі до найвищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади», – повідомив Олег Тягнибок.

На випуск також відреагувала і Софія Семчишин-Особа. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що Ірину Фаріон убили за українську мову та за українську позицію.

«Знущання над загиблими українцями вам не пробачать», – написала Софія Семчишин-Особа.

Через два дні після ефіру, у вівторок, 31 грудня, телеканал «1+1» відреагував на скандал і попросив вибачення.

«Ми приносимо свої вибачення усім, кого зачепив та образив недоречний жарт про Ірину Фаріон. Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій», – йдеться в заяві телеканалу.

Під час пленарного засідання Львівської міської ради у вівторок, 31 грудня, депутат від ВО «Свобода» Любомир Мельничук зачитав заяву з вимогою вибачитись за невдалий жарт перед українцями та донькою Ірини Фаріон.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула унаслідок кульового поранення 19 липня на вул. Масарика, біля свого житлового будинку. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави.

У грудні поліція передала справу до суду та перекваліфікувала справу на умисне вбивство через виконання громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості. За вчинене Вʼячеславу Зінченку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.