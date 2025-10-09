Руслана прокоментувала переспіви своїх пісень в'єтнамською співачкою

Українська співачка Руслана Лижичко прокоментувала переспіви її пісень в’єтнамкою Хо Куїнь Хуонг. За словами українки, Хо Куїнь Хуонг переспівала ще щонайменше три її пісні без відповідного дозволу. Про це українська виконавиця написала на своїй фейсбук-сторінці у четвер, 9 жовтня.

За словами Руслани, вона підтримує прагнення інших виконавців створювати кавери на оригінальні пісні. Однак, зауважує Руслана, виконавці мають поважати автора і його права. Українська співачка підтвердила, що у 2005 році дійсно уклала договір на створення кавер-версії пісні «Дикі танці» для видання на CD й лише в межах В’єтнаму. Українка наголосила, що права на пісню «Дикі танці» все одно залишаються за нею, як за автором і виконавицею.

«Якщо говорити професійною мовою, це так зване “механічне відтворення”, а ніякі не виняткові права. Договір стосувався лише однієї пісні й таке відтворення (особливо у договорі 2005 року) не включає і не могло включати ані Spotify, ані Apple Music, ані будь-які інші стрімінгові платформи, яких тоді взагалі не існувало, і тим більше це не про включення пісні до власного репертуару як твору власного авторства», – наголосила Руслана.

Крім цього, команда Руслани виявила на стрімінгових платформах не лише переспів хіту «Дикі танці», а й ще щонайменше трьох її пісень: «Аркан», «Dance with the wolves», «Скажи мені» й ремікс на «Скажи мені», які Хо Куїнь Хуонг зазначила, як власні оригінальні твори.

«Це вже зовсім інший рівень порушення (навіть якби були всі дозволи). Бо зміна авторства – це не інтерпретація, а спотворення самої суті. І це не лише моральне питання. Це порушення невідчужуваних прав автора – тих, які в принципі не можна “передати” чи “переоформити” [...] Музика має силу об’єднувати, якщо її не намагаються привласнити. Я завжди за свободу творчості, але не за безсовісні інтерпретації, у яких губляться і закони, і моральні принципи», – зауважила українка.

Руслана додала, що врегульовуватиме це питання компанія Comp Music Publishing, яка представляє її інтереси.

Нагадаємо, «Суспільне Культура» звернула увагу, що на ютуб-каналі популярної у В'єтнамі співачки Хо Куїнь Хуонг опубліковані відео, на яких вона переспівує пісні Руслани та Тіни Кароль. Відео з каверами українських хітів на каналі в’єтнамки публікуються з 2013 року.

Тіна Кароль одразу відреагувала на інцидент, наголосивши, що в’єтнамська виконавиця порушила авторські права.