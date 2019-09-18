Соціологи дослідили, які фільми найбільше подобаються українським глядачам

Найулюбленіші жанри кіно українців – комедія (37%), історичні фільми (31%) та мелодрами (28%). Про це свідчать результати опитування щодо кінематографічних вподобань українців, яке провела соціологічна група «Рейтинг» у вересні 2019 року.

Після комедій, історичних фільмів та мелодрам у рейтингу йдуть документальні (18%) та пригодницькі (15%) фільми, бойовики (14%) та фантастика (13%). Кожен десятий опитаний зазначив, що любить драми.

Трилери популярні серед 7%, жахи – 6%, любителів містики всього 5%, еротики – 2%. Тільки 4% опитуваних не люблять фільми і кіно взагалі.

Попри те, що українці найбільше люблять комедії впродовж останніх 10 років, відсоток тих, хто вважає їх улюбленим жанром зменшився (з 45% до 37%). Також втрачають симпатію глядачів пригодницькі фільми. У порівнянні з 2009 роком показники зменшились із 24% до 15%.

Окрім того, серед українців поменшало любителів мелодрам, але збільшилась кількість тих, хто полюбляє фантастику. Також зріс інтерес до історичних фільмів та документальних стрічок.

Група «Рейтинг» зазначила, що більше полюбляють комедії, бойовики, фантастику, фільми жахів та трилери молодші глядачі. Із віком інтерес до цих жанрів знижується. Загалом кіно більше люблять молодші, ніж старші. Водночас представникам старших вікових груп цікавіші історичні фільми та мелодрами.

Водночас кіновподобання помітно відрізняються за статтю. Жінки люблять мелодрами (жінки – 44%, а чоловіки – 9%). Жінкам більше, ніж чоловікам до вподоби комедії (41% і 32%). А представникам чоловічої статі вп’ятеро більше, ніж жінкам, подобаються бойовики (24% – чоловіки і 5% – жінки). Також чоловікам більше до вподоби історичні (34% – чоловіки, 27% – жінки), документальні (24% і 14% відповідно) та фантастичні фільми (17 і 10%).

Кіносмаки українців залежать і від освіти. Представників з вищою освітою цікавлять більше історичні, документальні фільми та фантастику. Також вони більше, ніж інші люблять комедії, пригодницькі фільми та трилери. Людей з середньою освітою більше інших цікавлять бойовики та мелодрами.

Опитування «Рейтингу» проводили серед українців від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідженняс тановить не більше від 2,2%.