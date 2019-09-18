За два тижні прокату фільм «Заборонений» зібрав майже 5 млн гривень

Головну роль зіграв актор Дмитро Ярошенко

За другий вікенд вітчизняного кінопрокату, з 12 до 15 вересня 2019 року, українську біографічну драму «Заборонений» Романа Бровка про Василя Стуса, подивилися 16402 глядачі. Касові збори стрічки склали майже 1,271 млн грн. У порівнянні з першим вікендом, з 5 до 8 вересня, падіння касових зборів склало 46%, повідомляє «Бюро української кіножурналістики».

Фільм демонстрували на 151 екрані за середньої ціни квитка 77 грн (на 21 грн менше, ніж середня ціна квитка у кінотеатри протягом вікенду).

Станом на 15 вересня, на «Забороненого» продали трохи більше 62 тис. квитків на суму майже 5 млн грн.

Для порівняння фільм «Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”» Івана Тимченка, який стартував у прокаті на тиждень раніше за другий вікенд рокату зібрав 716 тис. грн. Від початку кінопрокату 29 серпня на продали майже 41 тис. на суму приблизно у 3,5 млн грн.

Рекорд касових зборів належить фільму «Я, Ти, Він, Вона», який зібрав понад 23 млн грн за перший вікенд. Загальні касові збори картини становлять 73 млн грн. Проте варто мати на увазі, що картина вийшла у прокат під час новорічних свят.

Серед фільмів так званої патріотичної тематики рекорд належить «Кіборгам» Ахтема Сеітаблаєва, які за перший вікенд прокату зібрали 8 млн грн.

Нагадаємо, фільм «Заборонений» розповідає про життя та смерть Василя Стуса. Його бюджет складає 38 млн грн. З них держава надала 19 млн. Головну роль зіграв актор Дмитро Ярошенко.

Режисером фільму є Роман Бровко. Для нього картина стала першим фільмом. До цього Роман Бровко знімав російськомовні серіали («Тільки не видпускай мене», «Квіти дощу», «Два берега надії») для компанії Star Media. Компанія є російсько-українською, а серед її проектів, наприклад, серіал «За законами військового часу» про СМЕРШ, а також серіал «СМЕРШ», продюсером якого є, поруч із Ряшеним, автор пропагандистського фільму «Крим» Алєксєй Піманов.