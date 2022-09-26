Соvid-19 – ви ще не забули про існування цього вірусу? А він уже впевнено нагадує про себе. 14 смертей тільки за минулий тиждень! Чого чекати цього сезону від вірусу, як він мутував і чи вистачить місць у лікарнях? Ці та інші питання Ірина Папірник обговорюватиме сьогодні о 18:00 під час стріму на YouTube-каналі ZAXID.NET із головною інфекціоністкою області Наталією Тімко. Не пропустіть!