У «Я Галереї» триває виставка Володимира Семківа «Спадок». У роботах скульптора поєднались фрагменти давніх сакральних фігур з характерною рустикальною манерою автора. По суті уся експозиція побудована на контрастах. Тут тонке різблення того, що залишилось від старовинних іконостасів поєднується з сучасними роботами. Навіть не так поєднується, як стає частиною, проростає одне в одне.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Спадок, що залишився у фрагментах та уламках, набуває нового життя та нового звучання у роботах скульптора, який також бавиться з відомими та пізнаваними символами. Тут багато іронії та можливостей для трактувань і асоціацій.

Цей спосіб, з одного боку, демонструє захоплення Семківа пластикою минулого, з іншого – його безперервний процес творчого експерименту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Спадок і спадщина – такі подібні слова. Але перше забарвлене особистим, а друге – широке і стосується всього навколо. Саме переходячи на рівень особистого спілкування з аудиторією, Семків обрав знайомі сюжети, які ретранслює по-своєму, дещо критично, дещо провокативно, дещо брутально, але свіжо та цілісно», – вважає куратор Павло Гудімов.

Ми побачимо не лише поєднання старого та нового, сакрального та брутального, особистого та загального. Ми побачимо гру з образами та сенсами, роздуми над темами святині та святості.

А головне: ми побачимо цікавий проєкт, здатний сказати своє слово у мистецтві. Якщо ще простіше – чудову виставку, здатну захоплювати та провокувати.

«Спадок – виставка про питання історичної пам’яті та культурної спадщини України. Поєднуючи у мистецьких інсталяціях старе й нове, художник переосмислює складний історичний досвід, його сліди в сучасності та значення для майбутніх поколінь», – вважають організатори.

Виставка, що відкрита у межах Львівського тижня скульптури, триватиме до 24 січня 2027 року.

Нагадаємо, що роботи Володимира Семківа та інших скульпторів можна побачити в експозиції «Приховане», що працює у машинній залі Львівської політехніки. Також на вулицю Леся Курбаса повернулась його робота «Зажата», що вже брала участь у Тижні скульптури минулого року.