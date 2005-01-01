Спека і скелети у шафі

Попри те, що більшість серіалів йдуть на літні канікули, сезон відпусток зовсім не є причиною зменшити кількість багатосерійних прем’єр. Серед численних нових серіалів ми відібрали десять найцікавіших на будь-який смак.

Спадкоємці

Succession, з 3 червня

Голова родини, який очолює найбільшу міжнародну медійну компанію, збирається піти на пенсію. Тому серед його прямих спадкоємців розгортається жорстока битва за трон. На них чекають зрада та інтриги. Серіал по суті досліджує проблеми родини та влади у XXI столітті.

У серіалі знімались Хіам Аббас, Браян Кокс («Троя»), Кіран Калкін («Фарго»), Джеремі Стронг («Гра Моллі») та інші.

Поза

Pose, з 3 червня

У центрі сюжету - Нью-Йорк 1986 року, який покаже глядачеві зовсім різне життя у місті, яке ніколи не спить. Ми побачимо ріст імперії Трампа з одного боку, богемне життя та життя ЛГБТ-спільноти – з іншого.

Автором цієї історії став Раян Мерфі, автор «Американської історії злочинів».

Дієтленд

Dietland, з 4 червня

Головна героїня Алісія Кеттла намагається схуднути все своє життя. Але нічого не виходить. Це її дуже пригнічує. Тим більше, що вона працює у жіночому журналі, яким керує красуня Кітті Монтгомері (Джуліана Маргуліс).

Алісія починає співпрацювати з організацією, яка бореться за права жінок. Тим часом ЗМІ повідомляють, що таємна угруповання «Дженніфер» жорстоко розправляється з чоловіками, яких підозрюють у злочинах проти жінок...

Кондор

Condor, 6 червня

Цей проект заснований на трилері Сідні Поллака «Три дні “Кондора”» 1975 року, де головну роль зіграв Роберт Редфорд . У центрі уваги - Джо Тернер, молодий агент ЦРУ. Головний герой - ідеаліст, який вірить в те, що зможе показати себе на новому робочому місці.

Він здобуває важливу інформацію та аналізує ситуацію в країні. Однак він не знає, що на нього чекає справжня боротьба за виживання, коли доведеться зіткнутися зі справжнім злочинцем.

У серіалі зіграв Макс Айронс, син Джеремі Айронса, відомий українським глядачам за фільмом «Гіркі жнива».

Дивний ангел

Strange Angel, 15 червня

Головний герой цього серіалу - Джек Парсонс, який завжди прагнув стати видатним вченим. Для досягнення своєї мети він не тільки, займався дослідами і удосконалював навички, хоч починав кар'єруз посади прибиральника на одному з хімзаводів Лос-Анджелеса.

Не минуло й року, як талановитому Парсонсові дозволили прикласти руку до вивчення хімічних властивостей деяких речовин. Досягнення в цій області надали шаленого темпу розвитку ракетобудування в Сполучених Штатах Америки. А далі життя головного героя має безліч загадок...

Єлловстоун

Yellowstone, з 20 червня

Родина Даттон володіє ранчо у Вайомінгу. Їх земля межує із відомим національним парком. Голова родини у виконанні Кевіна Костнера (на головному фото) має весь час боротися за свою землю з усім світом: керівником парку, індіанською резервацією, забудовниками тощо.

Попри те, що буквально по сусідству розташовані місця, які є дуже популярними серед туристів, тут йде жорстока боротьба за життя та приватну власність. Як і десятку років тому.

Автором серіалу є володар «Оскара» Тейлор Шеридан («Вбивця», «Вітряна ріка»).

Гострі предмети

Sharp Objects, з 8 липня

Цей серіал прикрашений акторськими роботами номінанток та лауреаток численних нагород Емі Адамс та Патрісії Кларксон.

Репортерка Камілла Прікер змушена зіткнутися зі своїми демонами з далекого минулого. Адже вона повертається до рідного міста, щоб провести журналістське розслідування серії вбивств маленьких дівчаток.

Серіал знято за книгою Гілліан Флін, авторки роману «Зникла», який свого часу екранізував Девід Фінчер. Режисером став Жан-Марк Валле, відомий завдяки проекту «Велика маленька брехня».

Розчарування

Disenchantment, з 17 серпня

Комедійний мультсеріал від творців «Сімпсонів» та «Футорами». Вони вирішили створити новий проект, який міг би за популярністю помагатись з їх попередніми мегауспішними роботами.

Середньовічне королівство Бінландія повно чар та небезпек. Бінландію населяють тролі, гарпії, примари, моржі, люди-ідіоти та інші дивовижні створіння. А в центрі всього цього живуть та виживають принцеса-алкоголічка Бін, її друг життєрадісний ельф Елфо та «особистий демон-спокусник» Люсі.

Невинні

The Innocents, з 24 серпня

Закохані підлітки Гаррі та Джун, такі собі сучасні Ромео та Джульєтта, втікають з дому, щоб бути разом. Але на дівчину починають полювати співробітники секретної лабораторії, адже у Джун є унікальна здатність - вона може змінювати зовнішність, забираючи її в інших людей...

Така собі підліткова історія в дусі «Сутінок». В одній із ролей знявся уродженець Харкова Сергій Онопко.

Джек Раян

Tom Clancy's Jack Ryan, з 31 серпня

Джек Раян, вигаданий письменником Томом Кленсі, аналітик ЦРУ, який вперше опиняється на небезпечному завданні «у полі». Раян знаходить вразливість в системі зв'язку терористів та потрапляє до епіцентру протистояння з терористами нової формації.

У головній ролі – Джон Краінскі («Кохання поза правилами», «Детройт»). Для актора це перша головна роль у серіалі.

До слова, Джек Раян – той самий героя, якого зіграв Гаррісон Форд зі знаменитих «Іграх патріотів».