За спільними обідами чи вечерею діти вироблять здорові звички, які залишаться з ними на все життя

Сучасний стрімкий ритм життя обмежує можливості спілкування у родинному колі, багатьом сім’ям рідко вдається разом зібратися за столом для спільного обіду чи вечері. Утім доведено: діти, які їдять зі своїми родинами принаймні тричі на тиждень, отримують фізичні, емоційні, соціальні переваги та мають кращу академічну успішність, вони вироблять здорові звички, які залишаться з ними на все життя, каже лікар-гастроентнролог, експерт МОЗ Олег Швець.

Чому варто знайти час для сімейної трапези з дітьми?

1. Знайомство зі смачною та корисною їжею. За спільним сніданком, обідом чи вечерею діти споживатимуть ключові поживні речовини. Одночасно збільшується ймовірність того, що вони виберуть схожу їжу, коли будуть їсти поза домівкою.

2. Живлення організму та мозку. «Діти ростуть і розвиваються в період статевого дозрівання і після нього. Мозок людини досягає повної зрілості приблизно до 25 років. Здорові харчові звички мають значення в будь-якому віці. І ще раз підкреслимо, спільні сімейні прийоми їжі пов’язані з кращою успішністю в школі», – каже експерт.

3. Підтримка здорової ваги. Родини, які їдять разом, не лише споживають більш поживну та збалансовану їжу, але й легше досягають та підтримують здорову вагу. Лікар твердить, що це корисно для всієї родини, як для дітей та підлітків, так і для батьків.

4. Сприяння кращому ментальному здоров'ю. Спільна трапеза дає можливість поговорити, висловити любов, турботу та розуміння один одного. Дослідження пов’язують сімейну їду зі здоровим психологічним розвитком і меншим ризиком дитячої депресії, харчових розладів, вживання психоактивних речовин та інших проблем ментального здоров’я.

5. Формування здорових звичок. Діти, які допомагають готувати їжу вдома, дізнаються багато нового про кулінарію, планування харчування та важливість повсякденних справ. Час за столом також може навчити їх навичок спілкування та зрозуміти переваги здорових та смачних страв.

Як зробити сімейні прийоми їжі регулярними та корисними?

Аби зібратися за столом усією сім’єю, не обов’язково щоразу готувати. Інколи можна влаштувати спільний перекус із сендвічами та фруктами.

Зробіть меню простим. Утім, намагайтеся додавати принаймні один овоч чи фрукт (свіжий, заморожений або консервований без додавання цукру). Плани харчування можуть включати ті самі страви щотижня, якщо вони всім подобаються.

Залучайте дітей до покупок, приготування їжі, сервірування. Малюкам може сподобатися складати серветки, розкладати шматочки фруктів на тарілці або допомагати шукати продукти в магазині. Діти старшого віку можуть спланувати страви відповідно до повноцінного харчування та взяти участь у їх готуванні.

Плануйте спільну трапезу разом. Виберіть час, щоб поговорити про те, що ви б хотіли поїсти разом наступного разу. Щоб усі бачили меню, можна написати його на магнітній дошці чи папері, і прикріпити, наприклад, на холодильнику. Проговоріть і запасний варіант, який можна приготувати за лічені хвилини, коли немає часу.

Відкладіть гаджети. Перш ніж разом сісти за стіл, покладіть телефони та планшети в іншій кімнаті, вимкніть телевізори чи ноутбуки. Це позбавить спокуси перевіряти сповіщення або грати в ігри під час їди.

Створіть спокійну та невимушену атмосферу. Коли всі влаштуються за столом, зробіть кілька глибоких вдихів разом. Цей простий крок повідомляє тілу та розуму, що настав час розслабитися та насолодитися моментом, а також сприяє здоровому травленню.

Діти не люблять повчань. Можна поговорити про харчування чи про те, що сталося в школі чи на роботі, але уникайте довгих лекцій. Краще жартувати – це сприяє розслабленню і навіть засвоєнню поживних речовин.