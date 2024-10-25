Лимони і імунну систему підтримають, і поліпшать здоров'я серця, нирок та інших органів

Восени лимони все частіше з’являються на нашому столі, бо вони є чудовим джерелом вітаміну С, який підтримує імунну систему. Вони також багаті на клітковину та різноманітні корисні біологічно активні сполуки. Серед них є поживні речовини, що сприяють, зокрема, загоєнню ран та відновленню пошкоджених тканин. Результати досліджень, каже гастроентеролог – дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець, доводять, що лимони також сприяють здоров’ю серцево-судинної системи, нирок та травлення. І наводить шість аргументів, які демонструють користь від регулярного вживання лимонів.

Чим корисні лимони?

Підтримують здоров’я серця. Лимони є хорошим джерелом вітаміну С. Один очищений лимон містить близько 53 мг вітаміну С, що становить майже 60% від добової норми споживання. Дослідження демонструють, що вживання фруктів і овочів, багатих на вітамін С, знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Окрім того, сполуки клітковини в м’якоті лимона також сприяють зменшенню впливу деяких факторів ризику захворювань системи кровообігу.

Запобігають утворенню каменів у нирках. Лимонна кислота збільшує об’єм сечі та підвищує рН сечі, створюючи менш сприятливе середовище для утворення каменів у нирках. Лише половина склянки (200 мл) лимонного соку щодня забезпечує достатню кількість лимонної кислоти, що допомагає запобігти повторному утворенню каменів у людей, у яких вони вже раніше з’являлися.

Захищають від анемії. Залізодефіцитна анемія зустрічається досить часто і трапляється у людей, які не отримують достатньо заліза з їжі. Лимони містять залізо, але вони насамперед запобігають анемії, покращуючи засвоєння заліза з рослинної їжі. В кишківнику добре засвоюється залізо з м’яса, курки та риби (гемове залізо), тоді як залізо з рослинних джерел (негемове залізо) засвоюється не зовсім повноцінно. Це можна покращити, вживаючи вітамін С і лимонну кислоту. Оскільки лимони містять як вітамін С, так і лимонну кислоту, вони сприяють кращому засвоєнню заліза з рослинних продуктів.

Поліпшують травлення. Лимони містять близько 10% вуглеводів, переважно розчинну клітковину та прості цукри. Основною клітковиною в лимонах є пектин, форма розчинної клітковини, пов’язана з багатьма перевагами для здоров’я. Розчинна клітковина покращує здоров’я кишківника та уповільнює перетравлення цукру та крохмалю. Ці ефекти можуть призвести до зниження рівня цукру в крові. Однак, щоб отримати переваги клітковини з лимонів, потрібно їсти їх м’якоть.

Допомагають контролювати вагу. Лимони часто рекламують як продукти для схуднення, і є декілька теорій з цього приводу. Результати дослідження 2021 року показали, що розчинна пектинова клітковина цих цитрусових розширюється у шлунку, що дає триваліше відчуття ситості. Проте мало хто їсть цілі лимони. А оскільки лимонний сік не містить пектину, напої з лимонним соком не сприяють насиченості аналогічним чином

Ймовірно зменшують ризик раку. Здорове харчування, багате фруктами та овочами, має запобіжний вплив щодо виникнення онкологічних захворювань. Деякі обсерваційні дослідження показали, що люди, які їдять більше цитрусових, мають менший ризик раку легенів. Втім, інші дослідження не виявили таких ефектів. Хоча деякі рослинні сполуки з лимонів та інших цитрусових можуть мати протираковий потенціал, поки що немає якісних доказів, які б свідчили про однозначну роль лимонів у протидії раку.