Дослідження показують, що деякі продукти та інгредієнти можуть знизити ймовірність утворення тромбів

Харчування має значний вплив на стан різноманітних біохімічних реакцій, фізіологічних функцій та адаптаційних реакцій в організмі. Зокрема, дослідження показують, що деякі продукти та інгредієнти можуть знизити ймовірність утворення тромбів. І хоч їжу не можна розглядати як заміну препаратів, призначених для контролю згортання крові та утворення тромбів, утім низка продуктів, як демонструють результати досліджень, при регулярному вживанні можуть зменшити ризики утворення тромбів і поліпшити здоров’я загалом, твердить гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець.

Які продукти можуть знизити ризики утворення тромбів

Оливкова олія. «Дослідження людей з індексом маси тіла понад 30 кг/м2 продемонструало, що вживання оливкової олії хоча б раз на тиждень знижує активність тромбоцитів. Це клітини крові, які, утворюючи конгломерати, запускають утворенню тромбів. Ефект був ще більшим, коли люди споживали оливкову олію понад чотири рази впродовж одного тижня (хоча точна кількість оливкової олії не було визначено)», – каже Олег Швець.

Оливкова олія першого віджиму багата фенолами, що впливають на білки у крові, які відіграють важливу роль у її згортанні. Так, у людей з високим рівнем холестерину, які їли білий хліб з 40 мл оливкової олії першого віджиму, багату на феноли, в крові було менше факторів, що викликають тромби. Гастроентеролог радить брати оливкову олію першого віджиму (EVOO), бо вона також містить корисні для серця поліненасичені жирні кислоти. Науковці вважають, що саме через ці компоненти вона сприяє захисту серця, запобігає утворенню тромбів і допомагає регулювати артеріальний тиск.

Імбир. Лабораторні дослідження показали, що імбир зменшує згортання крові, запобігаючи злипанню тромбоцитів. Але дослідження його впливу на ймовірність утворення тромбів у людей здебільшого неоднозначні: деякі підтверджують такий вплив, інші – спростовують його.

«В одному дослідженні у жінок, які їли 5 г сирого імбиру щодня, помітили зниження рівня одного з білків крові, який зазвичай сприяє утворенню тромбів. Подібні результати спостерігалися й у здорових чоловіків, які їли 5 г імбиру двічі на день. У більшості досліджень учасники вживали імбир щодня, а іноді два-три рази на день. Зазвичай розмір порції коливався від 3,6 до 5 г. Це приблизно 2½ чайної ложки меленого імбиру або 4-5 ч. л тертого чи свіжонарізаного кореня імбиру. Імбир сушили, варили, давали сирим або в капсулах», – каже дієтолог.

За словами дієтолога, корінь імбиру вважається безпечним. Щоденне споживання до 4 г, швидше за все, не спричинить жодних побічних симптомів. А вживання 6 або більше грамів щодня може провокувати дискомфорт у шлунку.

Часник. «Вживання одного зубчика часнику (приблизно 3 г) щодня протягом 16 тижнів призвело до зниження рівня тромбоксану на 80%. Це речовина, що виробляється тромбоцитами та бере активну участь у згортанні крові», – каже експерт.

Лабораторні дослідження також виявили, що часник запобігає злипанню тромбоцитів і утворенню тромбів. Але немає жодного дослідження, яке безпосередньо розглядало б вплив часнику на ризик утворення тромбів.

Кориця. За словами дієтолога, ця спеція містить кумарин, що в лабораторних дослідженнях показав здатність запобігати утворенню тромбів. Інші дослідження виявили, що інші сполуки в кориці запобігають злипанню тромбоцитів і утворенню тромбів. Втім, цього недостатньо, щоб оцінити вплив кориці на утворення тромбів у людей. І жодне з існуючих досліджень не дає рекомендованої дози для потенційного ефекту розрідження крові.

Кілька досліджень за участі людей показали, що споживання від 2 до 6 г кориці на день може захистити від серцевих захворювань, а також знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом. Тож додавання чайної ложки кориці до кави чи пластівців має одразу декілька переваг для здоров’я серця та стану кровоносних судин.

Каєнський перець. Він містить капсаїцин, від якого й пече в роті. Ця речовина, за результатами лабораторних досліджень, має ефект розрідження крові. Капсаїцин запобігає склеюванню тромбоцитів і утворенню тромбів у лабораторних гризунів. Але дослідів, які б вивчали, чи насправді вживання каєнського перцю впливає на ймовірність утворення тромбів у людини, вкрай мало.

Деякі дослідження показали, що люди, які їдять гостру їжу (як гострий перець) шість-сім разів на тиждень, живуть довше порівняно з тими, які їдять гостру їжу рідше одного разу на тиждень.

Куркума. Жовтий колір та протизапальну дію цій спеції надає куркумін. Дослідження, проведені в лабораторії, показали, що куркумін діє декількома способами, зменшуючи утворення тромбів. Але знову ж таки, необхідні дослідження, щоб зрозуміти вплив харчової куркуми на ризик утворення тромбів у людей.

Загалом, куркума має багато інших переваг для здоров’я. Її рекомендована кількість складає від 500 мг до 2 г куркуми щодня. Це приблизно від 2 до 10 ч. л. Куркуму легко додавати до будь-яких страв: супів, овочів, рису або яєць.

Які продукти сприяють згортанню крові?

«Немає доказів, що конкретна їжа безпосередньо викликає утворення тромбів. Але уникнення або принаймні розумне обмеження певних продуктів допомагає зменшити цю ймовірність. Насамперед потрібно відмовитися від обробленої жирної їжі. Це червоне оброблене м’ясо (яловичина, свинина або баранина, в’ялена, засолена, копчена або консервована), продукти з високим вмістом трансжирів (тістечка, печиво, пироги, кекси, пончики тощо)», – радить Олег Швець.

І додає, що при підвищеному ризику утворення тромбів, важливо не покладатися лише на зміну харчування. Є й інші дієві способи їх профілактики: фізична активність і уникання тривалого сидіння. Багатьом людям також необхідно приймати ліки , щоб розрідити кров і надійно запобігти її згортанню.