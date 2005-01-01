Спортивні події на вихідних у Львові

Жодного дня без м’яча або кулі. Цими вихідними у спортсменів не буде часу на перепочинок. Зате охочі до видовищ матимуть змогу обрати події до смаку. У Львові будуть грати у футбол та більярд. А в області на пляжі демонструватимуть вміння волейболісти.

Стартує спортивний вікенд у суботу, 16 червня, чемпіонатом області з динамічної піраміди. Упродовж двох днів на Зеленій, 147 більярдисти будуть відбирати учасників на першість України. У суботу початок об 11:00, а у неділю - о 10:00.

Обидва вихідні на міському пляжі Стрия змагатимуться волейболісти. На піску проведуть обласний турнір. Початок об 11:00.

У суботу, 16 червня, «Арена Львів» прийме матч футбольних легенд. У товариському поєдинку зустрінуться ветерани збірних України та Грузії. Початок матчу о 18:30.