Спортсмени КНДР поїдуть на зимову Олімпіаду-2018

(1/1)Представник Південної Кореї Чо Мен Гюн (ліворуч) тисне руку представникові КНДР Рі Сон Ґвону, 9 січня 2018 року

КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які відбуватимуться в лютому у Південній Кореї. Про це країни домовилися під час перших за понад два роки офіційних переговорів, повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, міністр у справах національного об’єднання Південної Кореї Чо Мен Гюн заявив, що делегація КНДР включатиме, зокрема, посадовців, атлетів, вболівальників та журналістів. Він повідомив, що Сеул запропонував Північній Кореї, щоб делегації обох країн пройшли на Олімпіаді разом. При цьому Південна Корея наголосила на необхідності ядерного роззброєння Корейського півострова і запропонувала продовжити процес об’єднання сімей, яких розділила Корейська війна.

За його словами, представники КНДР відповіли, що країни повинні намагатися сприяти миру та примиренню через діалог.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість діалогу з Південною Кореєю у своєму новорічному зверненні. Він закликав до зменшення напруженості на Корейському півострові і сказав, що КНДР має бажання взяти участь в Олімпійських іграх. Кім Чен Ин водночас заявив, що Пхеньян продовжить виробництво ядерних ракет і готовий завдати удару в разі загрози.

Як відомо, Олімпіада в Пхйончхані відбуватиметься з 9 до 25 лютого.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.