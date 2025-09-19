Для спортсменки це перше в кар'єрі «золото» чемпіонату світу з боротьби

Борчиня з Львівщини Алла Белінська здобула золото чемпіону світу з вільної боротьби. Про це повідомив департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОВА.

У фіналі спортсменка зі Львівщини перемогла срібну призерку Євро-2025 Несрін Бас. Чемпіонат світу з боротьби триває у Загребі. На шляху до фіналу Алла почергово здолала представниць Хорватії, Франції та Киргизстану.

Белінська виступає у ваговій категорії до 72 кг. Для спортсменки це перше в кар'єрі «золото» чемпіонату світу з боротьби.

Алла Белінська від початку повномасштабного вторгнення є представницею Львівської обласної «Школи вищої спортивної майстерності». Борчиня приїхала на Львівщину із Херсонщини, але народилась вона на Хмельниччині.

«Вітаємо з чудовим результатом! Алла Белінська є вихованкою обласної Школи вищої спортивної майстерності. Її тренує Ігор Дух», – зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк.