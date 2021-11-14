Американські військові намагались приховали авіаудари 2019 року в Сирії, внаслідок яких загинули близько 80 людей. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, авіаудар біля Багуза став одним із найбільших за кількістю загиблих цивільних за весь час військових дій проти «Ісламської держави» в Сирії.

Повідомляється, що 18 березня 2019 року американський штурмовик F-15E скинув три бомби на скупчення людей. Військові заявили, що серед них ховалися терористи, і удар був повністю виправданий.

Видання пише, що американський центр повітряних операцій у Катарі спостерігав за ударами у прямому ефірі з камери безпілотника, і один із аналітиків написав у чат, що авіація США «скинула бомби на десятки жінок та дітей».

NYT зазначає, що військові намагалися приховати наслідки удару, а кількість жертв була зменшена. Через два з половиною роки у центральному командуванні США у відповідь на запит підтвердили, що тоді загинули щонайменше 80 осіб.

За результатами розслідування встановлено, що було вбито 16 бойовиків і чотирьох мирних жителів, однак точну належність ще 60 загиблих встановити не вдалося.