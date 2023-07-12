Після того, як США повернулись до ЮНЕСКО, у складі організації перебувають 194 країни,

США офіційно повернулися до складу Організації ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) після п'ятирічної відсутності. Церемонія повернення з підняттям прапора запланована на кінець липня. Про це заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле, йдеться на сайті організації.

Серед причин повернення було названо запуск нових ініціатив, спрямованих на вирішення сучасних проблем (зокрема глобальні етичні рамки для штучного інтелекту та програми захисту океану), впровадження реформ, що мають на меті зробити організацію більш ефективною тощо.

Після того, як США повернулись до ЮНЕСКО, у складі організації перебувають 194 країни, зокрема і Україна.

У ЮНЕСКО повідомляють, що поверненню США передували тривалі перемовини. Зокрема йшлося про виплату боргу США та повернення країни до виконавчої ради. За даними портала Axios, конгрес США схвалив надання понад 500 мільйонів доларів на погашення боргу членських внесків перед ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у 2011 році Сполучені Штати перестали виплачувати внески через незгоду з рішенням організації щодо надання повноправного членства Палестині. У жовтні 2017 року адміністрація президента Дональда Трампа повідомила штаб-квартиру ЮНЕСКО про свій вихід зі складу організації та про необхідність реформ. Членство США було припинено 31 грудня 2018 року.

Близько місяцю тому Сполучені Штати Америки в приватному порядку повідомили ЮНЕСКО про те, що вони вирішили знову приєднатися до організації.