США мають намір повернути Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині релігійні артефакти, що були викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту. Про це повідомляє Мінюст США.

Країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів. Також серед артефактів — переплетений реєстр поховань між 1836 і 1899 роками з Румунії.

Виконувачка обовʼязків адвоката США Жаклін Касуліс заявила, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, що належить нащадкам сімей, які жили і процвітали у єврейських громадах до Голокосту.

Аукціонний будинок Kestenbaum & Company заявив, що співпрацював з владою. До угоди долучився приватний колекціонер, відомий тим, що намагався «врятувати і зберегти єврейські історичні документи, які в іншому випадку були б втрачені».

Після консультацій зі Світовою єврейської організацією реституції артефакти зняли з аукціону.