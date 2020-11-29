Уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених до смертної кари. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відтепер поправкою до постанови про виконання покарання щодо засуджених на федеральному рівні злочинців-смертників, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

З 24 грудня засуджених до смертної кари можна буде страчувати будь-яким законним способом у тому штаті, де було ухвалено вирок.

Мін'юст США планує провести ще кілька страт злочинців на федеральному рівні до інавгурації обраного президентом США Джо Байдена.

Джо Байден виступає проти смертної кари. Чинний президент Дональд Трамп наполягав на відновленні виконання страт на федеральному рівні.

Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, 8 з них – на федеральному рівні.