Айман аль-Завахірі вбили двома ракетами з безпілотника, коли він стояв на балконі

Сполучені Штати вбили лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Аймана аль-Завахірі,, повідомили Reuters та CNN. Також цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден, який сказав, що лідера терористів вбили за його розпорядженням.

За даними джерел CNN, Айман аль-Завахірі був ліквідований ударом безпілотника. Завахірі переховувався в притулку у столиці Афганістану – Кабулі, і його було вбито в результаті «точного авіаудару» з використанням двох ракет Hellfire. Reuters зазначає, що в момент удару ватажок терористів стояв на балконі.

Удар санкціонував Джо Байден після кількох тижнів зустрічей з його кабінетом і ключовими радниками. Під час удару американського персоналу в Кабулі не було.

Джо Байден підтведив ліквідацію Завахірі. Він сказав, що «тепер справедливість перемогла, і цього лідера терористів більше немає».

Високопоставлені діячі терористичного руху «Талібан» знали про присутність Завахірі в цьому районі і навіть вжили заходів, щоб приховати його присутність після успішного удару, обмеживши доступ до притулку та швидко перемістивши членів сім'ї Завахірі, які не постраждали під час удару.

Завахірі, якому щойно виповнився 71 рік, був особистим лікарем попереднього лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена і після його смерті в травні 2011 року став його наступником. Державний департамент США пропонував винагороду в розмірі до 25 млн доларів за інформацію, що безпосередньо веде до затримання Завахірі, зазначає «Українська правда».