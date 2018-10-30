США залучать для стримування «караванів мігрантів» 5 тис. військових

У США заявили, що залучать 5 200 військовослужбовців для протидії масовому проникненню в країну незаконних мігрантів, які рухаються через Мексику до кордону США.

Про це 29 жовтня повідомляє Washington Post. За словами представників командування збройних сил США, 800 військовослужбовців вже відправили на кордон між Мексикою і Техасом. Водночас у США підкреслили, що війська не будуть виконувати поліцейських функцій, натомість забезпечуватимуть підтримку прикордонних підрозділів - зокрема, у будівництві барикад та відеоспостереження за кордоном.

Нагадаємо, що таке рішення було прийнято у зв'язку з інформацією про рух до США через територію Мексики кількатисячної колони мігрантів із латиноамериканських країн, які тікають від економічної кризи в регіоні.