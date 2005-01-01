США збільшать видатки на підтримку України

СвітРоман Ганкевич, 22 березня19640

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США збільшать видатки на підтримку України
фото РБК-Україна
Згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн. дол. для надання військово-технічної допомоги Україні

Конгрес США представив погоджений Сенатом та Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на підтримку України. Про це повідомили у посольстві України в США.

Зокрема у Консолідованому законі про бюджет загальний обсяг допомоги Україні визначили в обсязі 620,700 мільйонів доларів.

За лінією Пентагону для надання військово-технічної допомоги Україні виділять 200 мільйонів доларів, що на 50 мільйонів більше за асигнування 2017 року.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначили у сумі 420,700 мільйонів доларів. Ця сума на 10 мільйонів перевищує відповідні видатки минулого року.

Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.

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