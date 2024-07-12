«Посіпаки» вперше вийшли на екрани у 2010 році

Студія Universal Pictures повідомила про вихід третьої частини анімаційного фільму «Посіпаки», який є спін-офом оригінальної стрічки «Нікчемний я», пише Deadline.

Студія Illumination Entertainment, яка входить до Universal, оголосила, що випустить нових «Посіпак» 30 червня 2027 року.

Це повідомлення з’явилось відразу після того, як стало відомо, що четверта частина анімаційної франшизи «Нікчемний я» зібрала в світовому прокаті 255 млн доларів.

Сценарій до «Посіпак 3» написав Браян Лінч, а режисером став номінант на премію «Оскар» П’єр Коффін, режисер перших трьох фільмів «Нікчемний я» та першого фільму «Посіпаки».

Загалом мультфільми «Нікчемний я» та «Посіпаки» зібрали у світовому прокаті близько 5 млрд доларів.

«Нікчемний я 4» вийшов у прокат 3 липня, його і зараз можна подивитись у кінотеатрах.