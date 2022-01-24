Стали відомі імена фіналістів національного відбору на Євробачення
Загалом цього року організатори отримали 284 заявки від українських артистів. Вісімкою фіналістів за інформацією офіційної Facebook-сторінки Євробачення стали:
• Alina Pash — Тіні забутих предків
• Cloudless — All be alright
• Kalush Orchestra — Stefania
• LAUD — Head Under Water
• Michael Soul — Demons
• Our Atlantic — Моя Любов
• ROXOLANA — GIRLZZZZ
• WELLBOY — Nozzy Bossy
Ведучими українського фіналу відбору до Євробачення будуть Марія Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. Пряма трансляція фіналу відбудеться 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі телеканалу UA: Перший.
Нагадаємо, цього року пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в італійському Турині. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня на арені Pala Olimpico.