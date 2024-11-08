Академія звукозапису США представила номінантів на премію «Ґреммі», що пройде 2 лютого 2025 року. Місцем проведення церемонії знову стане стадіон Crypto.com Arena. Вперше за останніх чотири роки не з’вилось нових номінацій.

Цьогоріч за кількістю номінацій лідирує Бейонсе (цього року в неї їх 11-ть, а загалом у кар’єрі 99). По 7 номінацій мають Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Минулорічна лідерка Тейлор Свіфт має цього року 6 номінацій.

Нагадаємо, «Ґреммі» — щорічна музична нагорода від американської Академії звукозапису. Її вручають із 1958 року. Це одна з найпрестижніших світових відзнак у музичній сфері.

Номінанти у головних категоріях «Ґреммі 2025»

Альбом року

André 3000, New Blue Sun

Бейонсе, Cowboy Carter

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft

Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX, Brat

Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4

Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Запис року

The Beatles, Now and Then

Бейонсе, Texas Hold ’Em

Біллі Айліш, Birds of a Feather

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

Charli XCX, 360

Кендрік Ламар, Not Like Us

Сабріна Карпентер, Espresso

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Пісня року

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Біллі Айліш, Birds of a Feather

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile

Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone]

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

Кендрік Ламар, Not Like Us

Сабріна Карпентер, Please Please Please

Бейонсе, Texas Hold ‘Em

Найкращий новий артист/артистка

Бенсон Бун

Сабріна Карпентер

Doechii

Khruangbin

RAYE

Чаппелл Роан

Shaboozey

Тедді Свімз

Найкраще музичне відео

A$AP Rocky, Tailor Swifʼ

Charli XCX, 360

Емінем, Houdini

Кендрік Ламар, Not Like Us

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Найкращий вокальний поп-альбом

Аріана Ґранде, Eternal Sunshine

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft

Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Найкращий запис танцювальної поп музики

Аріана Ґранде, Yes, And?

Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]

Charli XCX, Von Dutch

Медісон Бір, Make You Mine

Трой Сіван, Got Me Started

Найкращий сольний поп-перформанс

Бейонсе, Bodyguard

Сабріна Карпентер, Espresso

Charli XCX, Apple

Біллі Айліш, Birds of a Feather

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

Найкращий поп-виступ гурту або дуету

Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us

Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans

Charli XCX та Біллі Айліш, Guess

Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile

Найкращий танцювальний/електронний альбом

Charli XCX, Brat

Four Tet, Threeʼ

Justice, Hyperdrama

Kaytranada, Timeless

Zedd, Telos

Найкращий кантрі альбом

Бейонсе, Cowboy Carter

Post Malone, F-1 Trillion

Кейсі Масґрейвс, Deeper Well

Кріс Степлтон, Higher

Лейні Вілсон, Whirlwind

Найкращий рок-альбом

The Black Crowes, Happiness Bastards

Fontaines D.C., Romance

Green Day, Saviors

Idles, TANGK

Pearl Jam, Dark Matter

The Rolling Stones, Hackney Diamonds

Джек Вайт, No Name

Найкращий реп-альбом

Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1

Doechii, Alligator Bites Never Heal

Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You

J. Cole, Might Delete Later

Найкращий R&B альбом

Кріс Браун, 11:11 (Deluxe)

Лала Гетевей, Vantablack

Муні Лонг, Revenge

Lucky Daye, Algorithm

Usher, Coming Home

Найкращий музичний саундтрек до візуальних медіа

Кріс Баверс, «Барва пурпурова»

Ганс Циммер, «Дюна. Частина 2»