Стали відомі номінанти на премію «Ґреммі 2025»
За кількістю номінацій лідирують Бейонсе, Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX0
Академія звукозапису США представила номінантів на премію «Ґреммі», що пройде 2 лютого 2025 року. Місцем проведення церемонії знову стане стадіон Crypto.com Arena. Вперше за останніх чотири роки не з’вилось нових номінацій.
Цьогоріч за кількістю номінацій лідирує Бейонсе (цього року в неї їх 11-ть, а загалом у кар’єрі 99). По 7 номінацій мають Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Минулорічна лідерка Тейлор Свіфт має цього року 6 номінацій.
Нагадаємо, «Ґреммі» — щорічна музична нагорода від американської Академії звукозапису. Її вручають із 1958 року. Це одна з найпрестижніших світових відзнак у музичній сфері.
Номінанти у головних категоріях «Ґреммі 2025»
Альбом року
- André 3000, New Blue Sun
- Бейонсе, Cowboy Carter
- Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
- Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Charli XCX, Brat
- Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4
- Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet
- Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department
Запис року
- The Beatles, Now and Then
- Бейонсе, Texas Hold ’Em
- Біллі Айліш, Birds of a Feather
- Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
- Charli XCX, 360
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Сабріна Карпентер, Espresso
- Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight
Пісня року
- Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)
- Біллі Айліш, Birds of a Feather
- Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile
- Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone]
- Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Сабріна Карпентер, Please Please Please
- Бейонсе, Texas Hold ‘Em
Найкращий новий артист/артистка
- Бенсон Бун
- Сабріна Карпентер
- Doechii
- Khruangbin
- RAYE
- Чаппелл Роан
- Shaboozey
- Тедді Свімз
Найкраще музичне відео
- A$AP Rocky, Tailor Swifʼ
- Charli XCX, 360
- Емінем, Houdini
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight
Найкращий вокальний поп-альбом
- Аріана Ґранде, Eternal Sunshine
- Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
- Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet
- Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department
Найкращий запис танцювальної поп музики
- Аріана Ґранде, Yes, And?
- Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]
- Charli XCX, Von Dutch
- Медісон Бір, Make You Mine
- Трой Сіван, Got Me Started
Найкращий сольний поп-перформанс
- Бейонсе, Bodyguard
- Сабріна Карпентер, Espresso
- Charli XCX, Apple
- Біллі Айліш, Birds of a Feather
- Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
Найкращий поп-виступ гурту або дуету
- Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us
- Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans
- Charli XCX та Біллі Айліш, Guess
- Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine
- Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile
Найкращий танцювальний/електронний альбом
- Charli XCX, Brat
- Four Tet, Threeʼ
- Justice, Hyperdrama
- Kaytranada, Timeless
- Zedd, Telos
Найкращий кантрі альбом
- Бейонсе, Cowboy Carter
- Post Malone, F-1 Trillion
- Кейсі Масґрейвс, Deeper Well
- Кріс Степлтон, Higher
- Лейні Вілсон, Whirlwind
Найкращий рок-альбом
- The Black Crowes, Happiness Bastards
- Fontaines D.C., Romance
- Green Day, Saviors
- Idles, TANGK
- Pearl Jam, Dark Matter
- The Rolling Stones, Hackney Diamonds
- Джек Вайт, No Name
Найкращий реп-альбом
- Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1
- Doechii, Alligator Bites Never Heal
- Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)
- Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You
- J. Cole, Might Delete Later
Найкращий R&B альбом
- Кріс Браун, 11:11 (Deluxe)
- Лала Гетевей, Vantablack
- Муні Лонг, Revenge
- Lucky Daye, Algorithm
- Usher, Coming Home
Найкращий музичний саундтрек до візуальних медіа
- Кріс Баверс, «Барва пурпурова»
- Ганс Циммер, «Дюна. Частина 2»
- Лаура Карпман , «Американська фантастика»
- Нік Чуба, Аттікус Росс та Леопольд Росс, «Сьоґун»
- Трент Резнор та Аттікус Росс, «Суперники»