Стали відомі подробиці підривної діяльності затриманого в уряді російського шпигуна

Єжов, Янукович і президент Сингапуру під час банкету, 2011 рік

Затриманий за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами працівник уряду Станіслав Єжов ще під час своєї роботи в Посольстві України у Вашингтоні поширював кремлівські фейки про Україну, йдеться в матеріалі волонтерської міжнародної розвідувальної спільноти «Informnapalm».

«Саме в цей час Єжов, зустрічаючись в неформальній обстановці з представниками американського істеблішменту замість того, щоб відстоювати інтереси України, займався розповсюдженням російських міфів: про поділ на Захід і Схід, про громадянську війну в Україні, про націоналістів-радикалів, які раптом вирішили знести режим Януковича і так далі. У тепличних комфортних умовах на вечерях з лососем Єжов впевнено розповідав ці байки американцям. І більшість вірили – а як не повірити офіційному представнику посольства України в США ?!» – наголошується в матеріалі.

Автори матеріалу стверджують, що підривна діяльність Єжова почалась, як мінімум, з 2013 року. Крім того, за інформацією джерел, Єжов ніколи не приховував свого невдоволення стосовно нової влади. Про це свідчать відповідні записи в соціальних мережах, зроблені Єжовим під час Євромайдану, які виявили активісти.

Також повідомляється, що після повернення в Україну Єжов деякий час працював в Адміністрації Президента, а потім перейшов на службу до тоді ще спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, з яким працював аж до моменту свого затримання – 20 грудня і обіймав в уряді посаду заступника керівника протоколу.

При цьому сам Гройсман у п’ятницю, 22 грудня, заявив, що Єжов не мав доступу до державної таємниці. Попри те в СБУ заявили, що Єжов був інформатором ГРУ Генштабу РФ.