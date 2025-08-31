Головну роль у фільмі зіграє Раян Гослінг

У Великій Британії стартували зйомки нового фільму з циклу «Зоряні війни», в якому зіграє Раян Гослінг.

На сайті Starwars.com повідомили, що крім Раяна Госліга, до касту доєдналися Флінн Грей, Метт Сміт, Міа Гот, Аарон Пʼєр, Саймон Берд, Джамаель Вестман, Деніел Інгз та Емі Адамс.

Режисером фільму «Зоряні війни: Зоряний винищувач» став Шон Леві, відомий за роботою над фільмами «Дедпул і Росомаха», «Ніч у музеї» та «Реальна сталь».

«Я відчуваю глибоке хвилювання і честь, коли ми починаємо виробництво фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач”. Із того дня, як Кеті Кеннеді зателефонувала мені і запросила розробити оригінальну пригоду в цій неймовірній галактиці ЦЗоряних воєнЦ, цей досвід став здійсненням мрії, як у творчому, так і в особистому плані», – прокоментував початок виробництва стрічки Шон Леві.

Режисер зізнався, що саме культова сага сформувала його бачення кіно і вплинула на ставлення до історій на великому екрані:

«Зоряні війни: Зоряний винищувач» – це самостійний оригінальний фільм, події якого відбуваються у часовому проміжку, що досі не був показаний у франшизі. Попередньо світова премʼєра фільму запланована на 28 травня 2027 року.

Додамо, що паралельно готується кілька франшиз за всесвітом «Зоряних війн». Зокрема, у 2026 році вийде повнометражний фільм про Мандалорця та Грогу з Педро Паскалем у головній ролі. Також у розробці перебуває нова трилогія «Зоряних війн» від Саймона Кінберга. Її деталі невідомі.