Останніми місяцями в Україні, і у Львові зокрема, бізнес страждає від кризи, спричиненої коронавірусом. Проте, як не дивно, почали активно розвиватись крафтові виробництва. Саме тепер для бізнесу з’явився додатковий час, щоб оптимізувати внутрішні процеси, зокрема облікування товарів. Також актуальною стає робота над створенням етикеток, адже саме вона ідентифікує продукцію якнайкраще.

Особливо важливою на сьогодні є юридична площина питання. Так, вже зараз набув чинності закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який зобов'язує компаній-виробників використовувати нове маркування, що полегшує споживачеві вибір та інформує його про всі особливості виробництва, зберігання і використання конкретного продукту. Це означає, що до 5 серпня 2022 року оператори ринку повинні привести маркування своєї продукції у відповідність з новими нормами. До того ж відповідальність за наявність цього маркування лежить на виробниках.

У новому законі штрафи за неправильне маркування харчових продуктів, у порівнянні з колишнім нормативним актом, виросли до 15 мінімальних зарплат (близько 63 тисяч грн) для юросіб і 10 мінімальних зарплат (близько 42 тисяч грн) для підприємців. А за введення споживача в оману щодо продуктів і їх інгредієнтів, що викликають алергічні реакції або непереносимість, штрафи вдвічі вищі – 30 і 20 мінімальних зарплат (близько 152 тисячі грн і 83 тисячі грн).

Етикетка як головний тренд у просуванні товару на ринку

Компанія «Ріббон Юа» активно працює над створенням етикеток на будь-який смак, що дозволяє забезпечити не лише якісний брендинг, а й спростити процес ідентифікації товару.

«Зараз у тренді – кольорова етикетка та короткі наклади. Бо крафтові виробники не виготовляють десятки найменувань продукції. Їм потрібна етикетка короткими тиражами: від 500 до 10000. Так, наприклад, великим торговим маркам, щоб запустити нову продукцію, потрібно виготовити на кожну етикетку флексоформи, провести додрукарську підготовку, а це зручно робити лише для великих тиражів, відповідно, протестувати товар стає невигідно, адже вартість таких робіт влетить в добру копійку. У наш час виробники своєю етикеткою доносять інформацію до кінцевого клієнта, тож вони її постійно змінюють. І саме в таких випадках ми можемо забезпечити швидкий та якісний друк у потрібних клієнту обсягах», – розповідає один із засновників ТОВ «Ріббон Юа» Віталій Вільшанецький.

Віднедавна у компанії з’явилась професійна поліграфічна машина для цифрового друку Konica Minolta AccurioLabel 230, яка дає змогу друкувати кольорову етикетку зі змінними даними (серією, датою або номером партії). Використовуючи Konica Minolta AccurioLabel 230 разом з Scorpio 35, «Ріббон Юа» має можливість відвантажувати короткі наклади етикетки за короткі терміни.

AccurioLabel 230 обслуговується компанією Konica Minolta Ukraine, офіс якої повноцінно працює у Львові, тобто машину обслуговуватимуть локальні сервісні інженери.

«Я вважаю інсталяцію Konica Minolta AccurioLabel 230 у Львові переломним моментом на ринку – «неполіграфісти» роблять впевнені кроки до диверсифікації та починають друкувати цифрову етикетку. Західна Україна відома великою кількістю локальних крафтових виробників продуктів харчування та напоїв, а також декору, одягу та косметичних засобів. Тому я певен, що короткі наклади етикетки матимуть попит, а «Ріббон Юа» зможе легко завантажити своє виробництво», – переконаний Євген Шиляєв, директор з продажів обладнання для продуктивного та індустріального друку Konica Minolta Ukraine.

Оптимізація складування продукції – надважливе завдання

Зараз – чудовий час, щоб зайнятись вирішенням цих питань, у чому виробникам продукції готові допомогти у «Ріббон Юа», адже компанія надає комплексні рішення для налаштування процесів обліку та маркування товарів, що дають змогу замовникам компанії мінімізувати втрати та ефективніше використовувати ресурси.

«Зараз багато нових підприємств, які починають щось виготовляти, думають, що все дуже просто: виробив продукт, поставив націнку, продав. І всі забувають про внутрішні процеси. Тобто ти виготовив продукт, поставив його на склад, відповідно, на складі з’являється велика кількість товару, який потрібно правильно облікувати, особливо, якщо це однотипна продукція. Саме тут і починаються проблеми. Наприклад, зібрали не той товар і не тому клієнту відправили. Такі проблеми ми і намагаємося вирішити, впроваджуючи встановлення відповідної техніки: принтерів етикеток, сканерів штрих-кодів, терміналів збирання даних. Такий процес називається «Auto-ID», тобто – автоматичною ідентифікацією, яку ми і допомагаємо налагодити підприємствам», – каже співзасновник «Ріббон ЮА» Мар’ян Банін.

ТОВ «Ріббон Юа» є партнером відомих виробників техніки для друку наліпок та сканування штрих-кодів: Godex, Honeywell, Newland, Toshiba, Zebra тощо. Компанія працює переважно у західному регіоні України та співпрацює з компаніями багатьох галузей промисловості. Це виробники крафтових продуктів харчування (м’ясної продукції, кондитерських виробів) та алкоголю, косметики, швейних виробів та промислового обладнання. Усі ці компанії переважно мають власне виробництво, склад та торговельні площі.

Комплексний підхід до етикетки та логістичних процесів на виробництві

Крім продажу устаткування та матеріалів, «Ріббон Юа» надає послуги з виготовлення технічних білих етикеток термодруком та термотрансферним друком . Такий спосіб співпраці дає змогу невеличким виробництвам не купувати власне устаткування для друку етикеток і не відволікатися на придбання матеріалів. Крім того, компанія надає клієнтам обладнання на тестовий період абсолютно безкоштовно, щоб ті змогли переконатись в ефективності таких технічних рішень.

З одного боку, представники компанії навчають замовників правильно обліковувати виробничі процеси, відстежувати логістичні рухи товару, мінімізувати витрати на логістику. А вже після оптимізації бізнес-процесів такі виробники приділяють більше уваги питанням брендингу. Звичайно, їм цікаві послуги «Ріббон Юа» з виготовлення кольорової етикетки, яка забезпечить додаткові переваги їхнім товарам.

Також компанія може надавати клієнтам готову кольорову етикетку, і вже безпосередньо на базі підприємства-замовника, з використанням додаткових витратних матеріалів, на неї може наноситися додаткова інформація. Відповідно, спрощується облік виробів (сканування штрих-коду, надходження до складу, відвантаження клієнту).

Тож «Ріббон Юа» не просто виготовляє стильну етикетку, а й забезпечує виробництва витратними матеріалами, що призначені для маркування чи відстеження товару, що забезпечує зручну логістику як для дистриб’юторів, так і для внутрішнього обліку. Тому криза – це не час для розчарувань, а чудова нагода подбати про розвиток та оптимізацію усіх внутрішніх процесів, що дозволить бізнесу зміцніти і впевнено рухатись уперед!

Автор Тарас Процайло